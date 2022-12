Capri Leone – Il Sindaco di Capri Leone Bernadette Grasso ha condannato le barbariche ed effimere misure repressive del regime in Iran, che non stanno risparmiando nessuno, neanche i bambini.

“Dopo la pubblica condanna del nostro Ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi ho depositato all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) una mozione, insieme a tutto il gruppo di Forza Italia, che impegna il governo regionale ad attivarsi presso le istituzioni romane, con lo scopo di fare pressione al governo iraniano – ha dichiarato in merito il primo cittadino e deputato regionale Grasso -.

Serve un freno alla repressione sanguinosa contro chiunque non è in linea con il regime. E’ tempo che le persone, detenute in seguito alle proteste, siano liberate. E’ tempo che le donne iraniane possano godere appieno del rispetto dei diritti umani.

Oltre che deputato sono anche un Sindaco; come tale proporrò una petizione a tutti i Comuni siciliani, che vorranno aderire a sostegno del popolo iraniano. La Sicilia è sempre stata un incrocio tollerante di culture, ognuna con la propria dignità. In un frangente storico, in cui occorre essere promotori di pace, facciamo sentire la nostra voce in difesa di poveri innocenti, la cui unica colpa è quella di vivere la dittatura sulla propria pelle”.

L’Amministrazione Comunale di Capri Leone condivide l’iniziativa del Sindaco Grasso, a sostegno di coloro che attualmente non hanno voce, affermando che il popolo iraniano (bambini compresi) merita il pieno riconoscimento dei diritti umani.