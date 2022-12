Messina – I “Negramaro” hanno incantato Messina, nel concerto svoltosi ieri sera presso una Piazza Duomo gremita di pubblico, che si è riversato nel Comune messinese a partire già dalla mattina.

Il gruppo pugliese, guidato dal cantante Giuliano Sangiorgi, ha intrattenuto i numerosissimi fans provenienti da tutta la Sicilia e non solo, con una performance dei loro brani più famosi in un’ora e mezza circa di esibizione.

Il concerto ha preso il via con l’esecuzione del brano “Sei tu la mia città” ; in seguito i “Negramaro” hanno cantato “Mentre tutto scorre”, brano con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo nella Categoria Giovani nel 2005, “Estate” (canzone con cui hanno ottenuto il “Premio Rivelazione Italiana” nel Festivalbar 2005), “Solo 3 minuti”, “Via le mani dagli occhi“, “Cade la pioggia”, “Nuvole e lenzuola“, con cui hanno conquistato il Premio “Best Performer” al Festivalbar 2006, “Meraviglioso“, “Un amore così grande“, canzone che è stata scelta per rappresentare la nazionale italiana ai Mondiali del 2014 in Brasile, e “Parlami d’amore“.