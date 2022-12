Si conclude come meglio non si poteva questo 2022 per 11 dipendenti comunali di Torrenova.

Cominciato il percorso di integrazione contrattuale per 11 dipendenti comunali che dalle attuali 24 ore settimanali passeranno a 33.

Ad annunciarlo è il Sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci.

”Grazie ad un grande lavoro di risparmio sul bilancio comunale e grazie anche alla decisione della giunta comunale di rinviare gli aumenti delle indennità previste dalla legge, oggi, con grande orgoglio, siamo riusciti ad iniziare il percorso di integrazione contrattuale di 11 dipendenti comunali che passeranno da 24 a 33 ore settimanali”.

“Convinti che questi nuovi contratti porteranno miglioramenti nei servizi comunali, andremo avanti in questo percorso che, quanto prima, porterà all’adeguamento contrattuale di altri dipendenti e,soprattutto, alla stabilizzazione degli Asu” ha concluso il primo cittadino.