Stamattina, il presunto assassino di Nino Calabrò e Francesca Di Dio è stato sentito dai giudici alla Crown Court di Teesside .

Il 21 enne palermitano Andrea Cardinale – secondo quanto riportano i media locali – è entrato in aula in silenzio e con lo sguardo perso nel vuoto. Indossava un maglione di colore grigio e aveva la barba incolta. Non ha proferito una sola parola. Ha solamente risposto alla domanda posta dal giudice: “È lei Andrea Cardinale?” E solo a qual punto a confermato dicendo: “Sì, sono io”.

Cardinale resterà in cella di sicurezza fino alla prossima udienza, in programma lunedì 23 gennaio. Intanto, con il passare dei giorni, si aggiungono particolari al giallo dei due fidanzati uccisi, nonostante lo stretto riserbo della polizia inglese. A quanto pare, i due giovani messinesi sarebbero stati trovati morti in due diverse stanze. Nino, si trovava nella camera da letto e Francesca nello sgabuzzino, forse, mentre stava scappando, nel tentativo di trovare riparo da quello che le stava, da li a poco, per accadere.

Secondo le testimonianze degli ex colleghi di Cardinale – riportano sempre i media della zona – Andrea era un ragazzo timido, riservato, silenzioso e schivo, che stava vivendo un momento particolarmente difficile e soffriva di depressione.