Monforte San Giorgio piange la sua nonnina di 102 anni. Si è spenta oggi Rosa Donia in Iannello. Era il mese di novembre quando aveva compiuto 102 anni, ricevendo gli auguri di tutta la comunità e anche della nostra redazione.

Oggi una lacrima scende al posto di quel sorriso che la nonnina trasmetteva. I funerali si terranno domani, 30 dicembre 2022, alle ore 15.00 nella Chiesa Madre di Monforte San Giorgio. A rivolgere un messaggio di cordoglio è la Cyber Community monfortese che “esprime il proprio dolore per la scomparsa della Signora Rosa e presenta le più sentite condoglianze a tutti i parenti, in particolare alla figlia Anna Maria che l’ha accudita con amore per tanti anni”.

Rosa Donia era amorevolmente accudita dalla figlia Anna Maria. A lei e a tutti i familiari e parenti vanno le condoglianze della redazione di 98zero.