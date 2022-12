Proseguono le attività del Comitato Operativo per la Viabilità, insediato in Prefettura nell’immediatezza dell’incendio di un mezzo pesante all’interno della galleria “Telegrafo”, al fine di un esame congiunto ed un approfondimento delle varie criticità relative alla viabilità alternativa resasi necessaria per consentire il transito veicolare in direzione Messina – Palermo, a seguito della chiusura dell’ autostrada A/20, nel tratto compreso tra lo svincolo di “ Giostra “ e quello di Rometta.

All’incontro, tenutosi nel pomeriggio di oggi, hanno preso parte i Comuni di Messina, Villafranca Tirrena e Saponara, la Questura di Messina, la Polizia Stradale, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia Metropolitana, la Polizia Municipale di Messina, l’Autorità Portuale di Sistema dello Stretto di Messina, il CAS, l’ANAS, la Bluferries – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la società di navigazione Caronte & Tourist.

Attesi i tempi di esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della galleria “Telegrafo”, stimati dal CAS in circa 15 giorni a far data da oggi, sono state esaminate ulteriori ipotesi per superare o, quantomeno, mitigare le diverse problematiche emerse.

In particolare, si è approfondita la possibilità di utilizzare i servizi di traghettamento da Villa San Giovanni a Milazzo per i mezzi pesanti, evenienza questa ritenuta non percorribile soprattutto per i notevoli tempi necessari alle navi per percorrere le tratte tra Villa San Giovanni e Milazzo e, successivamente, Messina.

E’ stata, quindi, valutata la fattibilità dell’utilizzo in entrata dello svincolo di Villafranca Tirrena, come noto previsto solo in uscita per chi sopraggiunge da Messina, per consentire agli utenti provenienti dalla strada statale di immettersi sull’A20 in direzione Palermo ed evitare un transito eccessivo lungo le arterie insistenti nei comuni di Villafranca Tirrena, Rometta e Saponara.

Tale ipotesi è stata oggetto, contemporaneamente alla riunione in Prefettura, di un sopralluogo congiunto tra ANAS e CAS, al fine di una prima verifica tesa ad appurare la fattibilità di una intersezione temporanea che consenta, appunto, ai mezzi leggeri ammessi al transito sulla SS113 di usufruire dello svincolo di Villafranca Tirrena, anziché di quello di Rometta, per accedere all’A20. Verifica che, domattina, sarà ulteriormente approfondita per concordare tra i due Enti i dettagli tecnici e le tempistiche di realizzazione di questa ulteriore viabilità alternativa.

Le attività del COV, che ha nuovamente richiesto una implementazione delle indicazioni e della cartellonistica sia sull’autostrada che sulla SS113, proseguiranno anche nelle prossime ore non solo per monitorare l’andamento del traffico, ma per consentire, altresì, nelle more della riapertura in sicurezza della galleria “Telegrafo”, l’adozione degli ulteriori dispositivi di viabilità alternativa, primo tra tutti quello oggi discusso afferente lo svincolo di Villafranca Tirrena. FOTO: ARCHIVIO