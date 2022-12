La Sicilia anticipa tutti e dal 2 gennaio sarà già tempo di saldi. Si protrarranno fino al prossimo 15 marzo.

Nel resto d’Italia, invece, i saldi prenderanno il via il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania. Trascorsa la difficile fase della pandemia, i saldi sono tornati alla programmazione biennale, fondamentale per consentire a commercianti e consumatori di organizzarsi in anticipo.

Secondo la stessa programmazione, i saldi estivi cadranno nel periodo tra il 1 luglio e il 15 settembre. Sono stati fissati anche i periodi per le vendite promozionali: 16 marzo – 30 giugno e 16 settembre – 31 dicembre. FOTO: ARCHIVIO