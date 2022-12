Brolo – E’ successo poco dopo Natale, a Brolo, in Via Onorevole Germanà. Qui è stato ritrovato un gattino bianco con una zampetta amputata di netto a causa dello scoppio di petardi coi quali è stato fatto bersaglio da ignoti.

Lo ha reso noto Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. In una nota è stato evidenziato che il gattino è stato preso in cura dai veterinari del posto. Ha poche possibilità di sopravvivenza. Decine i petardi esplosi trovati accanto al piccolo amico a quattro zampe.

“E’ un atto criminale e vergognoso, e purtroppo crediamo non sia destinato a rimanere isolato – denunciano i volontari dell’Associazione -. E non si dica che si tratta solo di un gatto, come fanno in molti, quel micio seviziato dai petardi che oltre ad aver tranciato la sua zampa hanno lasciato segni e bruciature su pelo e sul corpo merita rispetto. Noi già domani invieremo una denuncia alla procura di Patti e mettiamo a disposizione una ricompensa di 6.000 euro che sarà pagata a chi con la propria denuncia o testimonianza resa alle forze dell’ordine secondo le modalità previste dalla legge aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di questa crimine”. FOTO: Dal web