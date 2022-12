Messina – Si allungano i tempi per sistemare la calotta della galleria Telegrafo, danneggiata dal rogo del tir la vigilia di Natale. Un incidente che ha mostrato tutte le debolezze di un’autostrada che richiede interventi urgenti per adeguarla agli standard di sicurezza minima.

I carotaggi eseguiti per verificare le condizioni di stabilità della struttura sembrano confermare quanto già detto dal direttore generale del Cas, l’ingegnere Salvatore Minaldi che parlava di almeno due settimane. Ma c’è chi già parla di tempi più lunghi e il pensiero va a giorno 9 gennaio, quando è previsto il rientro a scuola dei tanti studenti messinesi.

La già congestionata viabilità è infatti messa a dura prova dall’uscita obbligatoria a Giostra per chi viaggia verso Palermo, con tutto il traffico che si riversa poi lungo la litoranea per prendere la ss113, oppure opta per la strada collinare per arrivare a ponte Gallo e da lì proseguire fino all’imbocco dell’autostrada di Rometta. Non è infatti possibile riprendere l’autostrada a Villafranca. Uno svincolo da anni al centro di un contenzioso per quanti abitano nei villaggi marinari di Messina che ne chiedono l’eliminazione. Da Villafranca non si può prendere l’autostrada verso Palermo, ma solo per andare verso Catania. Ecco allora che da ore un tam tam mediato che corre sui principali social network ha proposto di modificare l’attuale struttura dell’uscita in modo da consentire a quanti sono costretti a percorrere la ss113 di imboccare l’A20 proprio da Villafranca, evitando quantomeno, le file nel tratto della SS113 che porta allo svincolo di Rometta.

Approfittando della chiusura della tratta Messina Giostra-Barriera Divieto, suggeriscono di consentire per tutta la durata dei lavori alla galleria Telegrafo, l’ingresso in autostrada dallo scivolo che viene utilizzato come svincolo di uscita per chi proviene da Messina. In questo modo, dopo aver superato i villaggi rivieraschi o le strade che passano per i colli, i veicoli leggeri potrebbero entrare in autostrada a Villafranca anziché a Rometta per proseguire verso Palermo. Il vantaggio per i due centri come Villafranca e Saponara sarebbe enorme e si accorcerebbero anche i tempi per i pendolari