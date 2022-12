Messina – 29mila litri di carburante interrati, botole coperte con asfalto, vecchie pensiline dell’ex stazione di carburante “affettate” e nascoste sotto terra. Cinque serbatoi letteralmente interrati con oli e carburanti dentro che si riversavano lentamente da anni nel terreno.

«Uno scempio». Non usa mezzi termini il sindaco Federico Basile che in conferenza stampa ha spiegato il grave reato ambientale in cui si è imbattuta la partecipata che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale. Un danno non solo economico che sottrae 3 milioni più Iva di risorse finanziarie che sarebbero stati impiegati per altri servizi come nuovi autobus e la sistemazione delle strade cittadine.

Sono 12 tonnellate di terra quelle rimosse scavando fino a sei metri e non è escluso che si debba andare ancora più in profondità. In attesa che vengano completati i lavori di bonifica e sistemazione del piazzale il vicesindaco Salvatore Mondello ha ottenuto la concessione da Rfi di un’area vicina dove ricoverare gli autobus durante la notte.