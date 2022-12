Capri Leone – L’Amministrazione Comunale di Capri Leone ha avvisato la cittadinanza che da qualche giorno è in vigore l’Ordinanza, che vieta l’utilizzo dei botti per tutto il periodo natalizio e fino al prossimo 7 Gennaio 2023.

Gli amministratori spiegano che il fine del provvedimento è innanzitutto quello di garantire l’incolumità e la quiete pubblica della cittadinanza e affermano: “Non di meno abbiamo il dovere di difendere i nostri amici animali, che con i botti subiscono dei veri e propri traumi. Auspichiamo da parte di tutti l’osservanza delle disposizioni”.

L’Ordinanza applicata a Capri Leone segue quella attuata, non solo in altri paesi dell’hinterland nebroideo, ma anche nel resto dell’Italia, per impedire i rischi comportati dall’uso di botti, che possono causare danni a persone o cose.