Brolo – La Polizia di Capo d’Orlando, sotto il Coordinamento del Dottor Carmelo Alioto, ha effettuato controlli su tutto il territorio per contrastare la vendita di botti non in linea con le normative vigenti.

Nel corso dell’attività, in un esercizio commerciale di Brolo, non munito di licenza per la vendita di artifici pirotecnici, sono state individuare sugli scaffali diciotto confezioni di materiale esplodente con scadenza nel 2019 e con contenuto esplosivo netto al pezzo di 300 mg, superiore a quello previsto dalla norma per i venditori al dettaglio che è fissato a 150 mg, praticamente la metà.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per vendita di materiale non classificato e commercio abusivo di materiale esplodente. I poliziotti del Commissariato di Capo d’Orlando hanno poi proceduto a ispezionare i locali attigui e, in un deposito su un soppalco, hanno rinvenuto 122 confezioni, per un peso di quasi 6 chilogrammi, di artifici pirotecnici privi di marchio CE, riconosciuti con vecchio Decreto Ministeriale ma scaduti nel 2015 e quindi pericolosi. Tutto il materiale è stato sequestrato.