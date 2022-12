Roccavaldina – É stata inaugurata a Roccavaldina una nuova sezione della Biblioteca Comunale sita a Casa Vermiglia. Un particolarissimo spazio interamente dedicato ai fumetti.

Grazie ad un finanziamento ottenuto dall’Amministrazione roccese guidata dal Sindaco Salvatore Visalli, è stato possibile acquistare nuovi volumi. Si è pensato quindi di dedicare questa nuova sezione della biblioteca di Casa Vermiglia alla fumettistica. Uno spazio quindi a misura di ragazzo, dove far emergere e valorizzare questa parte importante dell’arte dei libri.

All’interno dei locali di Casa Vermiglia esiste già un servizio per ragazzi. Si tratta di assistenza pomeridiana allo svolgimento dei compiti effettuata grazie all’ausilio dei ragazzi del Servizio Civile. Per il futuro invece si prevede che già nel prossimo mese di mese vengano avviati dei laboratori per ragazzi finanziati dal Comune. Proprio in questa ottica si inserisce la scelta di collocare in questa sede la sezione della biblioteca dedicata alla fumettistica e ai libri per ragazzi.

“Casa Vermiglia adesso ospita uno spazio interamente dedicato ai ragazzi. Si è scelto di collocare la nuova sezione della biblioteca dedicata ai fumetti proprio qui – ci racconta il Sindaco Salvatore Visalli – perché in questa sede si svolgono anche altre attività per ragazzi, come il servizio di assistenza ai compiti e i futuri laboratori. Uno spazio dunque dove i ragazzi possono leggere, svolgere i compiti, partecipare ai laboratori. Tutte queste attività sono importanti specialmente per far socializzare i ragazzi.”

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta lunedì 19 dicembre. In quest’occasione si è tenuto un breve dibattito sui fumetti. Ad introdurre i lavori sono stati lo stesso Sindaco Visalli, Simona Pollino e Lucrezia Piraino. Ad intervenire Marco Cicciò che ha parlato di “generazione cartoni. Appunti sull’animazione Giapponese in Italia”. Anita Mangano ha invece parlato di “creare e pubblicare fumetti di realtà”, mentre Francesco Bertino ha fatto in intervento dal titolo “Il mio regno per un fumetto”.