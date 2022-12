San Marco d’Alunzio – Hanno preso il via Mercoledì 28 Dicembre le votazioni per il contest fotografico online “Presepe Aluntino“, dove sarà possibile scegliere la foto preferita lasciando sotto di essa un like.

Lo scatto, che riceverà il maggior numero di reazioni entro le ore 12:00 del 5 Gennaio 2023, vincerà una cesta di prodotti tipici, consegnata con una premiazione al vincitore Venerdì 6 Gennaio 2023; il concorso fotografico, giunto alla sua seconda edizione, sancirà quale sarà il “Presepe Aluntino 2022“.

Queste sono le regole da seguire per la votazione al presepe:

– è possibile votare più di una foto;

– si può aprire la foto che più piace e lasciare un like o una reazione;

– non saranno ritenuti validi like provenienti da profili sospetti (account falsi o bot automatici), pena l’esclusione immediata dal contest;

– i like e le reazioni saranno validi solo se verranno apposti alle foto del post originale, caricato dalla pagina ufficiale del Comune di San Marco d’Alunzio;

– non verranno conteggiati i like e le reazioni ricevute alle ricondivisioni.

L’Amministrazione Comunale vuole promuovere questo contest fotografico, a tutela e promozione di una tradizione secolare; sulla pagina Facebook e sul sito dell’ente comunale è possibile trovare tutte le informazioni per la votazione al “Presepe Aluntino“.