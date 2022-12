Roccavaldina – La magia del Natale torna a Roccavaldina anche grazie alla suggestione delle note offerte dall’Associazione Musicale “Antonino Abate”. Il Concerto di Capodanno della banda si terrà il 1 gennaio, a partire dalle 18,30, nella meravigliosa cornice del Duomo intitolato a San Nicola, recentemente restaurato. Il Concerto sarà diretto dal Maestro Gaetano Cannuli. A Presiedere l’Associazione è il Geom. Nicola Scibilia, mentre il capobanda è Santino D’Angelo.

Una serata che si prospetta davvero meravigliosa e che sarà impreziosita dal alcune presenze. Innanzitutto la soprano Lucia Palio che eseguirà tre arie tratte da opere di Giacomo Puccini: “Quando men vo” da Boheme, “Vissi d’arte” da Tosca e “O Mio babbino caro” da Gianni Schicchi, ma ci sarà spazio anche per Mozart con l’overture da “Le Nozze di Figaro” e per due grandi autori che hanno scritto per banda come Jager e la sua “Sinfonia Nobilissima” e Reed con la sua “A little concert suite”.

Grande attesa anche per la prima esecuzione di “Cascate Cataolo”. Si tratta di un brano composto dal maestro Gaetano Cannuli, direttore della banda e apprezzato compositore ed arrangiatore. Cannuli vanta una prestigiosa carriera che l’ha visto esibirsi in tutta Italia. Verrà inoltre commemorata la figura del signor Francesco Casella, già capobanda scomparso nel Maggio 2022.

“Dirigo la banda di Roccavaldina da ormai 8 anni, -dichiara il maestro Cannuli- insieme abbiamo fatto tanta strada. Non posso pensare se non con grande gioia alle emozioni ed all’euforia del mio inizio e poi pian piano alle soddisfazioni di esibirci a Milena o a Novara di Sicilia in concerto. Sento di essere ormai parte integrante di questa comunità nella quale ogni famiglia si può dire che possieda uno strumento musicale e percepisco l’affetto e la stima nei miei confronti che ricambio con un impegno continuo e costante sia nella scelta di un repertorio sempre raffinato e di alto livello culturale sia nella scuola musicale dove con grande entusiasmo portiamo avanti i ragazzi nello studio di uno strumento offrendo non solo nozioni di musica ma valori educativi e sociali prima di tutto. I giovani sono il futuro della banda che nel 2026 festeggerà il secolo di vita. Tengo quindi a ringraziare Roccavaldina per il bene che mi vuole e per il sostegno che ha sempre dato e sempre darà alla propria banda musicale! Vi aspettiamo tutti al concerto”