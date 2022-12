Il piccolo Benny non ce l’ha fatta. Benedetto Pensati, 14 anni, è deceduto dopo due settimane di agonia. Era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lo scorso 11 dicembre sulla statale tra Bagheria e Ficarazzi.

Fatale per il ragazzino lo scontro tra un’auto e un motorino elettrico. Si è spento stamattina, dopo avere lottato per la vita. Subito dopo l’impatto, Benedetto era stato trasportato al Buccheri La Ferla di Palermo, in gravissime condizioni.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio e solidarietà sui social. Anche il sindaco di Ficarazzi, Giovanni Giallombardo, ha espresso i suoi sentimenti di vicinanza: “Desidero esprimere il profondo cordoglio di tutta l’amministrazione nell’apprendere dell’ingiusta perdita di Benedetto Pensati. Questa triste notizia sconvolge e addolora l’intera comunità di Ficarazzi, che oggi si stringe intorno alla famiglia Pensati-Pecoraro. Ciao piccolo Benny”. FOTO: FACEBOOK FICARAZZI OGGI