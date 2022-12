Un 72enne di Taormina è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di oggi a Savoca, durante la visita a un parco. L’uomo era in compagnia dei familiari.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, è caduto dopo avere perso l’equilibrio, sbattendo contro una staccionata in legno e successivamente cadendo da un terrazzamento per circa tre metri. Il 72enne è rovinato pesantemente al suolo, riportando diversi traumi, tra cui un trauma cranico. Non sarebbe in pericolo di vita.

Un elisoccorso, atterrato nel locale campo da calcio, lo ha trasferito al Policlinico di Messina, mentre sul posto si sono portati i Carabinieri di Sant’Alessio Siculo.