Gioiosa Marea – Finanziati dalla Regione Siciliana importanti interventi di manutenzione su praticamente tutti i torrenti che attraversano il territorio comunale di Gioiosa Marea.

Dopo le segnalazioni del Sindaco Giusi La Galia, il Dipartimento autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione ha finanziato per oltre 300mila euro gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico fluviale del torrente Zappardino e dei suoi affluenti, oltre che dei torrenti Casini, Magaro, Gilormo, Monaci, Saliceto e Santa Venere.

Soddisfatta del risultato ottenuto il Sindaco La Galia: “Si tratta di interventi fondamentali di prevenzione per una efficace mitigazione dei rischi idrogeologici, per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio. Il monitoraggio e la manutenzione sono essenziali per garantire il regolare deflusso delle acque, evitare le esondazioni ed osservare anche lo stato di salute degli alvei dei torrenti”. Per l’Assessore Giosuè Giardina:

“L’attenzione al territorio è sempre prioritaria come dimostra il tempestivo intervento sul litorale di San Giorgio a protezione di strade e servizi a seguito delle ultime mareggiate. Diamo risposta alle esigenze di una efficace prevenzione dai rischi idrogeologici, con l’obiettivo prioritario della messa in sicurezza complessiva del territorio, a salvaguardia di persone e beni”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere Comunale Giuseppe Raffaele che ha seguito l’intero iter del provvedimento.