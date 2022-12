Sant’Agata di Militello – Ammontano a 250 mila euro le risorse che l’assessorato regionale territorio e ambiente ha destinato al Parco dei Nebrodi per finanziare il piano di interventi strutturali predisposto dagli uffici dell’ente.

Nel prospetto inviato all’assessorato, che ha ottenuto il via libera con la concessione dei fondi del bilancio regionale dell’anno 2022, nel capitolo per le spese d’investimento, figurano sette interventi per immobili di proprietà del Parco in diversi comuni del territorio e per attività di implementazione strutturale. In particolare, 30 mila euro sono le risorse destinate alla manutenzione straordinaria della sede istituzionale a Caronia, 95 mila euro per gli interventi di manutenzione a Palazzo Zito di Cesarò e 10 mila euro quelle per il centro visita di Santa Domenica Vittoria. Altri 15 mila euro sono quindi destinati alla manutenzione straordinaria e pulitura dai detriti dell’area attrezzata di Petrusa, in territorio di Longi e 10 mila euro per le migliorie da apportare presso il centro visita del Museo della fauna selvatica di Mistretta. Infine 95 mila euro saranno utilizzate per l’adeguamento degli impianti elettrici nelle diverse sedi ed uffici istituzionali e 30 mila euro per l’acquisto di workstation, rinnovo attrezzature e postazioni informatiche, acquisto di hardware e software per le attività dell’ente.

“Siamo soddisfatti per l’accoglimento delle nostre richieste con un finanziamento che ci consentirà di intervenire in luoghi che da anni attendevano l’esecuzione di tali lavori – commenta il presidente Domenico Barbuzza – e ringraziano il presidente Schifani e l’assessore Pagana per la sensibilità dimostrata”.