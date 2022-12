Capri Leone – Tradizione e cultura nel presepe vivente – FOTO

Capri Leone – E’ stata caratterizzata da una straordinaria partecipazione di pubblico la rappresentazione del presepe vivente, svoltasi Martedì 27 Dicembre a Rocca di Capri Leone.

Molto suggestiva la riproposizione delle scene tipiche della Natività, con la presenza di diversi attori, figuranti, bambini, cavalli e cavalieri; il presepe vivente ha preso il via da Piazza Gepy Faranda e dopo si è articolato, con 12 quadri scenici itineranti, per concludersi in Piazza Mattarella attraverso tappe intermedie, che hanno toccato tutti i luoghi più significativi della comunità di Capri Leone.

“Eventi come questo dovrebbero trasformarsi in appuntamenti fissi, da valorizzare e tutelare – ha affermato il Sindaco Bernadette Grasso -“. Gli amministratori, invece, hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del presepe vivente, in modo particolare il Circolo ANSPI di Padre Gaetano Vicario, la Pro Loco di Capri Leone e l’eccellente regista della serata Lidia Armeli.

Il presepe vivente è stato caratterizzato da tradizioni e costumi tipici natalizi, con vari personaggi che hanno interpretato il proprio ruolo in svariate location, disseminate all’interno del territorio comunale. Le principali scene sono state ambientate presso la Chiesa centrale, nel piazzale della Chiesa Maria SS. del Rosario, nella scalinata del Santuario, presso il Monumento della Sacra Famiglia in Via Kennedy e in Piazza Mattarella. Le scenografie sono state affidate a Giuseppe Corviseri, Giuseppe Musarra e Giuseppe Ricciardello, mentre di suoni e di luci si è occupata la ditta Calamunci.