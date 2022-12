Messina – Potrebbero essere necessari interventi di messa in sicurezza della Galleria Telegrafo per almeno due settimane. A fare il punto della situazione, rilasciando dichiarazioni video, è stato il Direttore Generale di Autostrade Siciliane, ing. Salvatore Minaldi.

Il dirigente spiega come le modalità di soccorso post incidente all’interno del tunnel siano state concordate preventivamente con il Ministero, prima di essere rese operative. E così è stato anche nel caso dell’incendio verificatosi lo scorso 24 dicembre, quando a prendere fuoco nella Telegrafo è stato un camion frigo: “La macchina dei soccorsi organizzata per la messa in sicurezza della galleria Telegrafo post incidente – spiega Minaldi – fa parte delle misure concordate con il Ministero e che sono operative: in cinque minuti si arriva sul luogo dell’incendio con le squadre antincendio e si avviano le operazioni di spegnimento”.

Quanto all’evento nefasto dello scorso 24 dicembre, ha poi spiegato: “Siamo intervenuti immediatamente, già una idropulitrice lavava la galleria dopo alcune ore per consentire una verifica visiva dei luoghi. Adesso stiamo completando le operazioni di carotaggio per determinare il declassamento del calcestruzzo a causa dell’incendio. Io credo che un intervento si debba fare, almeno di due settimane, soprattutto per circa 30-40 metri nella zona dove si sono toccate le più alte temperature. Si farà probabilmente un intervento con una rete di acciaio per consolidare e sostituire la parte degradata di calcestruzzo. Siamo intervenuti con tre ditte: una per il ripristino degli impianti, una per l’illuminazione e una per la spicconatura. Lavoreranno h24. Faremo il più presto possibile. Purtroppo il calcestruzzo, a 450 gradi, produce effetti molto disgreganti di un certo spessore e va sostituito con materiali idoneo”.

Quanto alle “particolare condizioni” della Galleria Telegrafo, Minaldi conclude seccamente: “Bisogna fugare questa cosa, anche un calcestruzzo nuovo subisce un degrado strutturale molto importante in quelle situazioni”.