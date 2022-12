I bambini sono stati i veri protagonisti del Natale di Saponara. L’amministrazione comunale ha voluto fortemente riscoprire assieme ai più piccoli la magia della festività, rendendoli protagonisti di iniziative a loro dedicate. E’ stata un’antivigilia intensa e magica.

Durante la mattinata i bimbi saponaresi che hanno aderito al progetto del Servizio Civile “Costruiamo il futuro” hanno festeggiato il Natale in biblioteca con i Volontari e con Babbo Natale. Nella tarda mattinata, tutti insieme in Piazza Matrice per l’abbellimento del grande albero con meravigliose ed originali decorazioni natalizie, che loro stessi hanno realizzato rendendolo unico e molto particolare.

Un sentito grazie ai fantastici – ha detto entusiasta l’assessora Rosalba Pino – Volontari del Servizio Civile Nataly Cordaro, Valeria Gangemi, Mattia Pino, Emanuela Luca, Simona Bartolotti, Cristina Amante, Samuele Calatozzo e Antonino Salvo che si prodigano con passione e dedizione nelle attività con i bambini e con gli anziani saponaresi. Si ringraziano tanto per la fattiva collaborazione tutti i componenti dell’Associazione Rivivere a Colori Saponara con il loro Presidente Mariella Mazza che sono sempre a supporto dell’Amministrazione Comunale. Grazie agli operai che si sono resi disponibili affinché si potessero mettere gli addobbi, quelli alti. La parte alta è stata riservata a loro visto la grandezza dell’albero di Natale.

Un ringraziamento particolare a tutte le famiglie che hanno aderito al progetto “Costruiamo il Futuro del Servizio Civile” donando le tante bottiglie di plastica che hanno consentito la realizzazione degli addobbi per l’albero di Natale in Piazza Matrice. I bambini sono stati i veri protagonisti e sono scesi in campo con gioia e partecipazione.

Nel pomeriggio del 23 nell’aula consiliare si è svolta la tombolata dei cittadini saponaresi di mezza età e oltre, insieme ai Volontari del Servizio Civile del progetto “Anziani è meglio” e con i componenti dell’Associazione “Rivivere a Colori Saponara”. Dopo la messa delle 18, nell’aula consiliare per un breve ma sentito momento caratterizzato dallo scambio degli auguri e dalla consumazione del classico dolce natalizio, il tipico “panettone” che è anche stato donato a tutti i partecipanti dell’evento pomeridiano “Natale degli Anziani” da parte di tutta la Giunta Comunale.

A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.