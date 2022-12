Capri Leone – Il Consiglio Comunale di Capri Leone, riunitosi questa mattina in Sessione ordinaria, ha applicato il riconoscimento di un debito fuori Bilancio e la razionalizzazione periodica delle partecipate riferita all’anno 2021.

Il debito fuori Bilancio, proposta attuata con 6 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto, riguarda un’Ordinanza di assegnazione alla Vittoria SPE, per il pagamento di alcune bollette ENEL risalenti all’anno 2014. Il Presidente del Consiglio Caterina Lionetto ha messo in evidenza che è stata effettuata una mediazione e si è arrivati a un accordo di pagamento di 65.000 euro.

Il Consigliere di minoranza Giorgio Caputo ha chiesto che gli venga fornito un resoconto di tutti i debiti fuori Bilancio e di tutte le controversie in atto, in modo da rendersi conto della reale situazione finanziaria del Comune; il Consigliere Caputo, insieme all’altro componente del gruppo di minoranza Marika Sapone, per queste motivazioni ha espresso parere contrario sull’argomento. Caputo ha anche annunciato che la minoranza ha dato vita a un’interlocuzione con la Corte dei Conti, per avere alcuni chiarimenti soprattutto riguardo al Fondo contenzioso.

Il Revisore dei Conti Dott. Marchese, il quale ha espresso parere favorevole sulla proposta del debito fuori Bilancio, ha sottolineato come l’organo di revisione abbia un arco temporale maggiore rispetto alla Corte dei Conti, e ha fatto notare come nell’ultimo anno il Comune di Capri Leone abbia pagato debiti fuori Bilancio per 322.000 euro. I prossimi passi saranno un quadro dei debiti fuori Bilancio ancora in atto, che verrà stilato dagli uffici preposti, e l’applicazione nel 2023 del Bilancio di previsione e del Rendiconto. Il Sindaco Bernadette Grasso ha spiegato che i debiti fuori Bilancio riguardano il caro bollette, mentre il resto del Fondo contenzioso si riferisce ad espropri.

Le partecipate possedute dal Comune di Capri Leone sono: l’ASMEL consortile, che serve per la centrale di committenza, l’ATI (Assemblea Territoriale Idrica), il GAL Nebrodi Plus, per cui è stata inviata una nota di recesso, l’ATO e la SRR Messina Provincia (queste ultime 2 sono previste per legge).

Riguardo alla revisione della pianta delle Farmacie, il Comune di Capri Leone per il biennio 2022/2023 rimane dotato di un’unica Farmacia, situata in Via Nazionale. Questa approvazione viene spiegata, in quanto per numero di abitanti non si può posizionare un’altra Farmacia sul territorio comunale.