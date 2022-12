Barcellona – Disagi nell’erogazione idrica in parte della città di Barcellona Pozzo di Gotto, nello specifico la zona servita dalla condotta di Baele.

L’acqua mancherà ancora per qualche ora a causa di un guasto imponente sul quale si sta intervenendo per consentire il prima possibile una regolare erogazione dell’acqua dai rubinetti. Pare che ancora ci vorranno quattro ore, secondo le previsioni, per riuscire ad ultimare i lavori.