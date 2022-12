Santa Lucia del Mela – A Santa Lucia del Mela si punta alla cura e alla conservazione del patrimonio artistico. È così che si continua sulla strada tracciata sin dall’insediamento dell’Amministrazione Sciotto, che ha cercato sempre di custodire i beni luciesi.

In questa direzione si inserisce il restauro di altre due fontane che nelle settimane scorse sono state consegnate alla comunità. In particolare si tratta della fontana sita in Piazza Milite Ignoto e di quella sita in Piazza Margherita. Si tratta di due fontane dall’alto valore storico-artistico che finalmente sono tornate all’antico splendore. Su questi elementi è stato apportato un restauro di tipo conservativo. C’è da dire che l’intervento si inserisce in un più ampio progetto che in tutto prevede il restauro di 4 fontane. Le due interessate da recente restauro si trovano nella zona centrale della città, proprio all’ingresso de comune.

Le altre due invece sono in pieno centro storico, nella parte di Santa Lucia che custodisce il Palazzo Municipale, la Concattedrale e il Palazzo Arcivescovile.

Proprio in piazza Duomo la scorsa estate era stata inaugurata un’altra, meravigliosa, fontana, in occasione della “Notte della Cultura” organizzata dall’Associazione Blog del Mela diretta dalla Presidente prof. Katia Trifirò.

L’inaugurazione delle due fontane di piazza Milite Ignoto e Piazza Margherita è avvenuta prima di Natale. C’erano sia il Sindaco On. Matteo Sciotto, che parte dell’Amministrazione e dei tecnici.

L’intervento di restauro è stato sorvegliato dalla Soprintendenza di Messina.

Le somme per queste operazioni sono state reperite tramite un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo,e l’iniziativa “Cultura Missione Co- mune 2021”, per 116.459 euro.

Il progetto è dell’ingegnere Letterio Lipari, mentre la direttrice dei lavori è l’arch. Clara Dublo.