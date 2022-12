Era il 28 dicembre 1908. Al Teatro Vittorio Emanuele, qualche ora prima, avevano dato l’Aida. Fu l’ultimo momento di spensieratezza di quella Messina che, alle 5,21 del mattino, fu scossa dalle interiora da un terremoto la cui catastrofica potenza è ricordata ancora oggi da scienziati e studiosi.

Sono passati 114 anni, ma quella ferita è sempre viva e indimenticata nella storia di Messina. La scossa, 7.2 di magnitudo (XI Mercalli), fece letteralmente impazzire i sismografi, distrusse gli edifici storici e parte del patrimonio architettonico di Messina e Reggio Calabria, interruppe le vie di comunicazione. Seguì un maremoto, con onde di altezza tra i 6 e i 12 metri, che allagò il dolore già forte e intenso: risucchio barche, cadaveri, feriti. Molti perirono al largo. E la marea raggiunse persino Malta.

Il 90% degli edifici messinesi crollarono. In 80 mila persero la vita. Non a caso quella del 28 dicembre 1908 è considerata la più grave catastrofe naturale in Europa per numero di vittime e dimensioni.

Quest’anno abbiamo deciso di riproporre le interviste video realizzate da Valentina Gangemi a Franz Riccobono in una delle ultime uscite ai microfoni del compianto storico messinese.

