Monforte San Giorgio – Torna a Monforte San Giorgio la meravigliosa atmosfera creata dal Presepe Vivente. Per il trentacinquesimo anno involi caratteristici del borgo messinese diventano quell’angolo di Betlemme in cui più di 2000 anni fa la storia dell’umanità cambiò per sempre.

Il Presepe Vivente di Monforte San Giorgio è pura arte. Le casette, i vicoli, gli angoli, tutto sembra proiettato in quell’atmosfera surreale della Notte più straordinaria di tutti i tempi. E poi ci sono i monfortesi che con la loro maestria danno vita ai personaggi del Presepe.

Dopo due anni di stop forzato a causa della Pandemia quest’anno si potrà ammirare questa meraviglia nei giorni 1, 6 e 8 gennaio dalle 17.30 alle 20.30. La partenza è prevista da Piazza 4 novembre. A fare da sfondo anche i caratteristici mercatini di Natale, dove gli artigiani locali sfoggiano tutta la loro bravura.

Eppure la Parrocchia San Giorgio Martire ha quest’anno pensato a un’altra, meravigliosa iniziativa.

Sugli altari della Chiesa Madre infatti sono stati allestiti dei Presepi artigianali. Si tratta di veri e propri gioielli che possono essere ammirati dai visitatori. Innanzitutto c’è il l presepe monumentale che è stato realizzato dai volontari della parrocchia. Poi si possono ammirare anche varie Natività. Tra le più suggestive quella richiusa in una piccola sfera o un’altra realizzata con noccioline.

Come non citare infine la meravigliosa Natività raffigurata in un bassorilievo del 1596 parte dell’altare del Santissimo Sacramento della Chiesa madre.

Insomma Monforte quest’anno si cala perfettamente nell’atmosfera natalizia offrendo ai suoi visitatori la vista del simbolo del Natale per eccellenza: il presepe.