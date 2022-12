Due giovani di Capo d’Orlando sono rimasti coinvolti in un incredibile incidente stradale la scorsa notte intorno alle 4 percorrendo il cavalcavia che collega la Via Consolare Antica con la Via Alessandro Volta.

A bordo di una Fiat Punto 1.3 multijet i due giovani, un ragazzo di 19 anni ed una ragazza di 20, hanno divelto la ringhiera precipitando nella scarpata sottostante.

Un salto che si è concluso contro un albero che, fortunatamente, ne ha fermato la corsa. La vettura, infatti, fuori controllo avrebbe potuto precipitare ancora per diversi metri.

Nonostante i danni evidenti alla vettura i due giovani sono riusciti ad uscire dal mezzo senza riportare gravi ferite.

Immediatamente soccorsi sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Agata Militello per accertamenti e dimessi la notte stessa.

Sul posto gli agenti di Polizia del Commissariato di Capo d’Orlando.