Si svolgerà il prossimo venerdì 30 Dicembre alle 11 in Fiera al padiglione 7/B una conferenza stampa per tracciare un bilancio delle attività dell’Ufficio Covid 19 a Messina e provincia, e illustrare le iniziative organizzate anche in sinergia con le altre strutture ospedaliere e l’Università di Messina.

Oltre al commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina, Alberto Firenze, saranno presenti il commissario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna, il direttore dello Staff Dsa del Policlinico di Messina Giacomo Nicocia, il direttore sanitario dell’Irccs Neurolesi- Piemonte Giuseppe Rao, il direttore Sanitario dell’ospedale Papardo Giuseppe Ranieri Trimarchi, la prorettrice al welfare dell’Università di Messina Giovanna Spatari. Sarà una conferenza stampa di chiusura dell’attività dell’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Covid-19.

Verranno ripercorse tutte le tappe più importanti di questi 22 mesi e saranno anche pubblicati tutti i risultati raggiunti. In conclusione verrà presentata un’anteprima del progetto MOD.U.L.I. – un percorso di prevenzione e benessere.