A “I soliti Ignoti”, la fortunata trasmissione Rai condotta da Amadeus, nella puntata di ieri sera c’era un pezzo del comprensorio milazzese, grazie ai fratelli Lucchesi, Daniela e Claudio.

Daniela, che gestisce un’azienda di trasporti che opera nell’ambito nazionale e internazionale, ha dapprima dato gli indizi alle concorrenti parmensi Emanuela e Carla che hanno indovinato. A fine trasmissione, poi, è arrivato anche Claudio, professione architetto, per il gioco finale de “Il parente misterioso”. Le concorrenti in gara hanno captato la somiglianza e hanno vinto 88mila euro in gettoni d’oro.

La puntata andata in onda ieri sera era stata registrata nel giorno di Santa Lucia.