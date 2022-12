Floresta – Sono andati in scena Martedì 27 Dicembre, presso i locali del Palazzo Landro Scalisi di Floresta, due spettacoli di burattini a cura della compagnia teatrale “Burattinando”.

Il Teatro dei burattini di “Burattinando” era inserito nel programma natalizio “Natale Insieme” e ha regalato momenti di allegria ai bambini di Floresta e non solo; l’evento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Antonio Stroscio, e rappresentata anche dal Vice-Sindaco Giuseppe Calabrese e dall’Assessore Comunale Lucia Lo Grande.

Il calendario delle manifestazioni natalizie a Floresta proseguirà adesso con le tombolate per bambini, fissate per il 28 e il 30 Dicembre, con il Concerto di Natale di Giuseppe Lazzaro e Fiorella Miracola, programmato il 30 Dicembre, la visita ai presepi di Caltagirone per gli anziani (il 4 Gennaio) e l’animazione per bambini, che si terrà il 6 Gennaio.