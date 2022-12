Sicilia – Nessuna variazione significativa per il Meteo. Una situazione che dovrebbe andare avanti, senza fenomeni particolarmente rilevanti, fino al nuovo anno. Quasi sicuramente fino a poco prima dell’Epifania. Merito dell’alta pressione che prosegue a stazionare indisturbata sulla Sicilia.

Cieli quindi prevalentemente sereni o poco nuvolosi anche nella giornata di oggi. Temperature stazionarie, in alcuni casi in lievissimo calo. Venti deboli da Scirocco. Per quanto riguarda i mari, gli stessi saranno da calmi a poco mossi sia il Tirreno che lo Ionio, così come gli altri bacini.