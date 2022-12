Taormina – Nel giorno di Natale, di un caldo Natale, si è rinnovata la tradizione del bagno nelle acque del mare di Mazzeo, frazione di Taormina. Operazione favorita dalla temperatura parecchio gradevole registrata praticamente su tutta la Sicilia.

Il bagno al mare di Natale è giunto alla sua decima edizione, chiamando a raccolta un gruppo di persone, circa una trentina, che non hanno voluto perdere questo appuntamento. Tra loro anche Gabriel, un bimbo di 9 anni. A mezzogiorno in punto del giorno di Natale, tutti in acqua per un momento di festa sulle note della zampogna, quella che – a queste latitudini – chiamiamo “ciaramedda”.

L’iniziativa di due gemelli nasce dalla voglia di aggregare persone, conoscenti, amici e vacanzieri. E quindi, tutti in acqua col cappellino da Babbo Natale in testa! Per le foto si ringrazia di cuore Nicola Bruni.