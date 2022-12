Sant’Agata di Militello – Da sola ha realizzato un’impresa quasi impossibile, impegnandosi con tutte le sue forze. La santagatese Tiziana Diliberti ha venduto circa 300 cuori di cioccolato, finanziando la ricerca scientifica per la Fondazione Telethon.

Oltre 152 persone comuni coinvolte nella gara di solidarietà , tra 105 attività commerciali e liberi professionisti, di cui 19 new entry rispetto all’ anno scorso. Un numero sempre crescente di amici ed amiche che la sostengono e la supportano, rendendo possibile la raccolta fondi.

Una vera e propria missione, quella di Tiziana per contribuire a sostenere la ricerca, che porta avanti instancabilmente fino all’ultimo cuore. Si muove da sola, facendo affidamento solo sulle proprie potenzialità, tra cui spiccano una brillante intelligenza, la simpatia ed un sorriso contagioso e disarmante, capace di superare ogni ostacolo e vincere ogni sfida, tanto da riuscire nell’impresa titanica di raccogliere una cospicua cifra, pari a ben 3600 euro.

Oggi ha versato in banca, alla presenza degli amici (dipendenti della filiale) Luigi Miraglia e Paola Grillo, la cifra raccolta che andrà a Telethon. La giovane donna, con tanto amore e spirito di abnegazione, da anni cerca di aiutare i meno fortunati e gode del rispetto e della stima dei suoi concittadini. La sua infinita dolcezza, unitamente ad una fitta rete di conoscenze personali, le hanno consentito di raggiungere questo traguardo.

E’ proprio grazie a Tiziana che Sant’Agata Militello, dal 2020, è entrata nel novero dell’Albo dei Comuni del cuore, quegli enti locali che da anni si schierano, attraverso azioni concrete, al fianco di chi lotta ogni giorno contro una malattia genetica rara.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutta la comunità Santagatese per l’azione meritoria portata a compimento da Tiziana che è solita fare una foto con ogni partecipante per immortalare il momento della consegna del cuore di cioccolato ed un video ricordo finale per ringraziare tutti coloro i quali l’hanno sostenuta nella Campagna Telethon.