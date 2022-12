Cattolica Eraclea – Una lite finita a coltellate e sfociata con un omicidio. La vittima è Carmelo Contarini, 52 anni, professione muratore.

E’ successo a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, oggi pomeriggio intorno alle 15. Per il delitto è stato fermato un pensionato di 66 anni, Giovanni Ferrara. Il diverbio è sfociato in pieno centro. Ferrara avrebbe impugnato un coltello e poi ucciso Contarini. Immediato l’intervento dei Carabinieri che hanno catturato l’uomo che adesso dovrà rispondere di omicidio.

La lite sarebbe stata scatenata da diatribe dovute al confine di due terreni agricoli.