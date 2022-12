I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, in occasione del maggior afflusso negli esercizi commerciali in concomitanza delle Festività Natalizie, hanno esteso i controlli sul territorio anche fino alla tarda notte e interessando anche i Comuni di Torregrotta e Rometta.

Più di cento i veicoli controllati e oltre 220 le persone. Contestate diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui mancata copertura assicurativa, circolazione con veicolo sospeso, il mancato uso del casco, l’utilizzo del cellulare alla guida delle autovetture e la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche con un tasso alcolemico rientrante nei parametri della sanzione amministrativa.

Inoltre, sei persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale, che sono state sequestrate.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, sono state deferite tre persone per guida sotto l’influenza di alcool, due per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti e una per porto di armi o oggetti atti ad offendere, perché trovata in possesso di coltelli senza giustificato motivo.

Infine, nell’ambito dei controlli domiciliari ai detentori di armi, una persona è stata deferita in per omessa custodia di armi, avendo accertato la condotta consistita nell’aver trascurato di adoperare le necessarie cautele nella custodia.