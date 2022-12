Sono complessivamente nove i punti iscritti all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato dal Presidente Gierotto per domani, mercoledì 28 dicembre, alle 15.

Inizialmente erano sette i punti da discutere ma successivamente sono stati aggiunti altri due punti e precisamente la “ratifica variazione in esercizio provvisorio 2022 al Bilancio di Previsione e Finanziario 2021/2023 adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale lo scorso 20 dicembre”.

Inoltre è stato aggiunto anche il punto relativo alla “Gestione provvisoria 2022. Variazione di Bilancio di Previsione 2021/2023”.

Entrambi i punti sono stati proposti dall’assessore al Bilancio Enza Giacoponello.

Gli altri punti da discutere domani riguardano le mozioni presentate dall’opposizione che sono state rinviate negli ultimi mesi.