Milazzo – Non potrà accedere in luoghi in cui si svolgeranno manifestazioni sportive per i prossimi tre anni. Un tifoso ventottenne del Milazzo è stato ritenuto responsabile di condotte che incitavano e inducevano alla violenza, creando pericolo per la sicurezza pubblica, in occasione dell’incontro Modica – Milazzo del 30 novembre scorso.

Tra le prescrizioni del D.A.S.P.O. deciso dal Questore Ioppolo, a seguito del capillare lavoro d’indagine svolto dai Poliziotti del Commissariato di P.S. di Milazzo, l’interdizione ai luoghi interessati dalle partite, comprese strade, stazioni e persino esercizi pubblici.

Il tifoso milazzese di 28 anni si è arrampicato sulla ringhiera in metallo che separa la gradinata e il campo di gioco dello stadio “Marco Salmeri”, quindi ha raggiunto il settore dedicato ai tifosi ospiti oltrepassando un settore cuscinetto e, con fare minaccioso, ha inveito ripetutamente contro gli “avversari”, slacciandosi altresì la cintura dei pantaloni e colpendo con la stessa la recinzione di separazione degli spalti. Infine, ha scosso con forza uno dei cancelli d’ingresso, cercando invano di aprirlo.

Pertanto, a seguito dell’attività investigativa dei Poliziotti del Commissariato di Milazzo ed all’attività istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura, il Questore ha firmato il D.A.S.P.O. che, oltre a quanto sopra indicato, prevede ulteriori disposizioni convalidate dall’Autorità Giudiziaria, ossia l’obbligo a presentarsi presso il preposto ufficio di polizia al 25° minuto del primo tempo ed al 25° minuto del secondo tempo di ogni partita della squadra “S.S. Milazzo”, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte. FOTO: ARCHIVIO