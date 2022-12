Messina – Dal 24 dicembre la A 20 è chiusa in direzione Messina Palermo nel tratto tra lo svicolo di Giostra e Rometta a causa dell’incendio di un tir all’interno della galleria Telegrafo che ha liquefatto l’asfalto, danneggiato l’impianto elettrico e causato problemi alla calotta.

Una situazione di notevole disagio già dalla vigilia di Natale che ha mostrato tutte le sue problematiche proprio oggi con il rientro al lavoro dei tanti pendolari che fanno la spola. Se ai più non è sfuggita la riapertura dello svincolo di Giostra per i mezzi leggeri che arrivano da Catania, decisa durante il tavolo prefettizio subito convocato a seguito del rogo, sono tanti i messinesi che stanno subendo l’aumento esponenziale di traffico a casa delle deviazioni necessarie.

Nel dettaglio chi viaggia da Catania e vuole proseguire in direzione Palermo ha come ultima uscita proprio lo svincolo di Giostra (che era stato chiuso per evitare il congestionamento del traffico a casa delle lungaggini nel completamento dei lavori di messa in sicurezza del viadotto Ritiro, ndr). Una volta usciti a Giostra le possibilità di proseguire il proprio viaggio in direzione Palermo prevendo la scelta di percorre la ss113 che passa dai colli San Rizzo. Per farlo si può imboccare la strada statale da San Michele o da via Palermo. Un “viaggio” di circa 40 minuti attraverso i villaggi collinari di Locanda e Gesso fino ad arrivare a Ponte Gallo e da qui proseguire fino a Rometta attraversando Villafranca e Saponara per poi prendere l’autostrada a Rometta.

Se si vuole evitare la strada che passa dai colli, sempre per chi proviene da Catania, una volta uscito a Giostra può scendere fino alla strada che costeggia la litoranea sul viale della Libertà e percorrere tutta la riviera. Dovrà quindi attraversare Messina in tutta la sua lunghezza superando il Pilone per poi attraversare Mortelle, Acqualadrone, Spartà, San Saba, Rodia, Ortoliuzzo, Villafranca, Saponara e quindi riprendere l’autostrada a Rometta.

Nessun problema per chi invece viaggia da Palermo e vuole arrivare a Messina. Il traffico a venire verso Messina è infatti regolare e l’uscita è sempre a Giostra con la possibilità di proseguire in autostrada verso Catania dopo aver percorso la rotatoria che si trova subito dopo la fine della bretella autostradale.

Discorso diverso invece per i mezzi pesanti. Per questi ultimi l’unica viabilità alternativa in direzione Palermo è rappresentata dalla A18 verso Catania e poi la A19 in direzione Palermo.