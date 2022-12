Longi – E’ morto l’ex Sindaco del Comune di Longi Dott. Giuseppe Angelino Zingales, che aveva ricoperto la carica di primo cittadino per due mandati, dal 1970 al 1975 e successivamente dal 1985 al 1987.

L’attuale Sindaco longese Antonino Fabio, a nome dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale, esprime le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia del Dott. Zingales; i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15:00, nella Chiesa Sacro Cuore di S. Agata di Militello.

“Esempio di uomo onesto, animato dal costante desiderio di mettersi a disposizione degli altri, – afferma il Sindaco Fabio – ha sempre rappresentato e portato avanti i valori dell’onestà, della lealtà e della passione, mostrandoli e mettendoli in pratica in tutto quello che faceva. E’ stato Sindaco della nostra comunità dal 1970 al 1975 e dal 1985 al 1987; era conosciuto anche da tutta la comunità dei Nebrodi, avendo ricoperto per diversi anni la carica di Direttore sanitario del Distretto di S. Agata di Militello.

Per tutti i longesi è stato il “SINDACO“, il “DOTT. ZINGALES”, come figura e come persona, e per questo voglio esprimere la gratitudine e la riconoscenza, da parte mia e di tutta la nostra comunità, alla famiglia a cui teneva tanto. A noi resterà il ricordo di un uomo, che ha dedicato una parte della sua vita al paese di Longi“.