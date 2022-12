Messina – Si lavora per riaprire il prima possibile almeno una delle due corsie della A20 in direzione Palermo che, dal 24 dicembre, è chiusa al traffico a causa del rogo di un tir divampato mentre si trovava dentro la galleria Telegrafo.

Un incendio che, con i 450 gradi raggiunti, ha liquefatto l’asfalto e causato danni alla calotta della galleria. In attesa dei carotaggi per verificare la stabilità della struttura serve trovare una soluzione al caos viario che la chiusura dell’autostrada dallo svincolo di Giostra a Rometta ha generato.

A pagare le conseguenze sono soprattutto i pendolari pendolari per recarsi a lavoro devono anticipare di un’ora la partenza da casa. In molti hanno optato per altri mezzi come il treno per poter viaggiare, in tempi sostenibili. Un peso non indifferente lo stanno subendo anche i villaggi collinari e quelli rivieraschi della ss113 che vedono aumentare il traffico. Alle 11 oggi si riunisce in prefettura il comitato per la viabilità.