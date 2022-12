Patti – Panettoni, pandori, dolci natalizi, ma pure legumi, 200 kg di pasta e tanto, tanto altro a riscaldare d’affetto comunitario coloro che attraversano periodi difficili, inaspriti dalla crisi economica.

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello ha chiamato i suoi studenti alla solidarietà concreta. “Natale con il cuore” è il progetto di raccolta di beni di prima necessità – non solo alimentari a lunga conservazione, ma pure giocattoli, materiale scolastico e doni di vario genere – conclusosi anche quest’anno con un risultato al di sopra delle aspettive.

«Un calendario dell’avvento al contrario, che invece di prendere dona – ci aveva spiegato la dirigente Clotilde Graziano – grazie alle generose famiglie, che supportano attivamente il progetto. Si tratta di un modo per coinvolgere attivamente gli studenti, perché aiutare gli altri con un gesto tangibile insegna a creare empatia verso il prossimo e a capire, fin da piccoli, che ognuno può davvero fare la sua parte». Tutte le mattine, nei vari plessi dell’istituto, gli studenti hanno portato un “pensiero” da lasciare negli appositi scatoloni della condivisione che, ora, sono giunti a destinazione. Consegnati alle parrocchie di Patti che si occuperanno della distribuzione, nell’assoluto riserbo di famiglie in difficoltà e persone fragili, il vero spirito del Natale può avere inizio. «Ringrazio le famiglie per la loro considerevole partecipazione. Come sempre – conclude la dirigente – dalla collaborazione scuola-famiglia si ottengono risultati degni di nota».