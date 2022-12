Sant’Agata Militello – Una collazione ispirata al tema della Sicilia con tessuti di riciclo. Una seconda vita che le alunne del Sistema Moda dell’ITET G. Tomasi di Lampedusa, della dirigente Antonella Emanuele, hanno donato ai capi in denim.

Un’idea creativa legata al tema dell’ecologia, rilanciando i capi in disuso con abilità e fantasia, utilizzando i colori e la magia della nostra terra. Un esercizio laboratoriale che ha trovato l’adesione inoltre di diversi esercizi commerciali santagatesi, che hanno accolto l’iniziativa ed esposto nelle loro vetrine le realizzazioni.

In questi giorni di festività natalizie i lavori saranno esposti presso i negozi: “Le orme” di Nicola Arpaia dove è presente la mini collezione in denim ,“Le gioie dei piccoli” di Rosina Ciardo che esibisce la riproduzione della scarpa Rainbow di Salvatore Ferragamo, Glass di Orifici Loredana negozio di abbigliamento donna che mette in mostra le borse realizzate dall’intreccio di denim e lana ed infine il negozio “Morello sas” di Massimo & Co, dove in vetrina vi è una mantella impreziosita con la lavorazione in macramé e accessori moda.

Gli studenti hanno allestito gli spazi espositivi con cura ed entusiasmo, collaborando attivamente con i titolari nel rendere accattivante l’offerta in una chiave originale, con piena sensibilità alla sostenibilità ambientale. Nel nostro laboratorio del Sistema Moda, gli alunni con la direzione degli insegnanti hanno dimostrato senso creativo, riprendendo maestranze tradizionali e il legame con il nostro territorio. “Ringrazio – dice la docente Maria Ferro – le attività commerciali che hanno prestato i loro spazi espositivi, soprattutto in questo periodo di acquisti natalizi. Per i nostri studenti è stato fondamentale rapportarsi con le realtà locali e aver fatto un’esperienza di questo tipo, come approccio iniziale al mondo lavorativo”.