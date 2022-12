Barcellona – Dopo gli appuntamenti di San Pier Niceto e Torregrotta, sarà presentato anche a Barcellona Pozzo di Gotto, presso il Villino Liberty, il libro “Il Pavone e il Gatto sul piedistallo” di Emanuela Ravidà, in arte RE, edito da Giambra Editori.

Appuntamento il 29 e 30 dicembre alle ore 18. Prevista la presentazione del volume unitamente all’inaugurazione delle 33 tavole originali. Antonella Nuccio dialogherà con l’autrice, voce narrante sarà quella di Iolanda Anzollitto.

Il libro rappresenta l’esordio letterario per Emanuela Ravidà, artista siciliana nota per le sue opere derivate da

materiali di recupero come vecchie finestre e per le grandi installazioni in plastica riciclata. Il Pavone e il Gatto sul piedistallo è una favola per bambini che fa riflettere anche gli adulti in cui l’autrice rende protagonisti animali e uomini in un susseguirsi di vicende che appassionano il lettore e lo proiettano in un mondo fantastico, reso vivo e visibile dalle 33 tavole a colori che illustrano il racconto con colori brillanti e dettagli minuziosi.

Questa atmosfera incantata svela anche un lato finora sconosciuto dell’artista RE, che è sempre stata legata

stilisticamente più all’astratto e all’informale che alla figurazione, per di più per bambini. Il libro – ideato, scritto e illustrato durante la pandemia – si pone come chiave di interlocuzione verso il mondo dei più piccoli con un linguaggio che si completa tra parola e segno. Il volume è disponibile nelle librerie e nei negozi online.

Sinossi

I pavoni della villa di Ponteverde trascorrono felici le giornate sotto lo sguardo meravigliato dei tanti curiosi

che vanno ad ammirarli. Tutti tranne Aurelio, ormai vecchio e spelacchiato. Una mattina, però, trova il

coraggio di superare lo steccato che separa il giardino dal mondo e da quel momento la sua storia si intreccia

con quella di un insolito gatto che vive su un piedistallo e del suo bizzarro padrone. Questo incontro segna

l’inizio di un’amicizia che cambierà le loro vite per sempre e li porterà a comprendere il valore del tempo,

della libertà e del talento di ciascuno.

Biografia

Emanuela Ravidà, in arte RE (Milazzo, 1985) è un’artista multidisciplinare che concepisce l’arte come

strumento di educazione alla sostenibilità ambientale. Da sempre è impegnata nella ricerca sulla conversione

dei materiali di scarto e nella sperimentazione di nuove tecniche utilizzando metalli, vetro, carta e plastica.

Dal 2009 espone in mostre personali e collettive in Italia e in Europa.

Il Pavone e il Gatto sul piedistallo è la sua opera prima.