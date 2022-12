Montagnareale – Si respira un’aria triste e surreale a Montagnareale, dove nella giornata di oggi era previsto l’evento “U Natali di na vota”, una sorta di presepe vivente. In segno di rispetto per la perdita della giovane Francesca Di Dio, morta insieme al fidanzato Nino Calabrò, in un appartamento di Thornaby, nel North Yorkshire in Gran Bretagna, l’evento è stato annullato, così come tutte le manifestazioni natalizie.

Gli abitanti del piccolo comune montano ricordano bene che, in passato, anche Francesca insieme alla mamma e la sorella più piccola, aveva partecipato come figurante alla manifestazione di Natale. Ancora non è chiaro il movente che ha spinto Andrea Cardinale, amico e coinquilino di Nino, a compiere un atto di violenza e di inaudita efferatezza. Oggi, secondo quanto si apprende, il giovane palermitano è stato interrogato dalle autorità inquirenti inglesi. Ma, anche qui, non trapela nulla.

Intanto, sulla piattaforma Gofundme è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Francesca a sostenere le spese del funerale e il rientro della salma dall’Inghilterra: in poco tempo ha superato 9.000 euro.

“Questa raccolta fondi- scrive Anna Carmella Niosi che l’ha organizzata – nasce per Francesca Di Dio, perché molto spesso le parole possono poco, ma un gesto come un piccolo dono può fare la differenza e tiene vivo il suo ricordo. Insieme possiamo”.

Anche per la famiglia di Nino è stata organizzata la medesima raccolta fondi che ha già raggiunto oltre 7000 euro. Intanto, giovedì prossimo, a partire dalle ore 19, nella chiesa di San Rocco di Calderà si terrà una veglia di preghiera in suffragio.

Da oltre Manica, non giungono certezze sul rientro in Sicilia dei corpi dei due fidanzati che dovrebbe avvenire non prima di due/tre settimane.