Spadafora – Sono partiti i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della piazza Santa Colomba a San Martino, frazione di Spadafora.

La piazza del borgo di San Martino verrà completamente riqualificata. Previsti interventi edilizi mirati soprattutto alla messa in sicurezza. In particolare, verrà ripristinata la pavimentazione, attraverso la posa di un tappetino antitrauma. Verranno poi sostituiti i giochi, recuperando quindi l’area destinata a spazio ludico. Una parte della piazza, adibita a parcheggio, verrà risistemata e verrà predisposta un’area pedonale.

Gli interventi si inseriscono nelle opere di compensazione Terna, più precisamente in quella convenzione datata al 2019 tra l’azienda e il Comune spadaforese in seguito alla realizzazione dell’Intervento Sorgente- Rizziconi. Questa piazza era stata costruita negli anni ’90 e mai era stata oggetto di ripristino. Oggi, grazie anche a questi lavori, verranno effettuati questi primi, importanti, interventi per restituirle decoro.