Spadafora – Arrivano i parcheggi dedicati alle donne in gravidanza anche a Spadafora. A darne notizia è la Sindaca Tania Venuto.

Il comune tirrenico ha infatti partecipato ad un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile. Grazie a tale bando si è aggiudicato un finanziamento di mille e cinquecento euro per la costituzione degli stalli per le donne in gravidanza e per disabili.

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, con Decreto nr. 558 del 30.11.2022, -dichiara la Sindaca Tania Venuto – ha approvato la graduatoria dei Comuni destinatari dei contributi per l’istituzione di spazi di sosta gratuita per i veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino/a di età non superiore a due anni e per i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria.

Il Comune di Spadafora ha partecipato al bando ed è stato ammesso al finanziamento per un importo di €. 1.500,00, classificandosi al 611° posto tra i Comuni italiani.

Un ringraziamento va al nostro Comandante dei vigili urbani Salvatore Campagna che è sempre attento alle esigenze del nostro paese.”