Capri Leone – Si svolgeranno nei prossimi giorni nei Comuni di Capri Leone, San Marco d’Alunzio e Longi dei Consigli Comunali, per l’approvazione di argomenti in vista delle scadenze di fine anno.

Tra le proposte da attuare nei vari Comuni si segnalano le variazioni di Bilancio, il riconoscimento di debiti fuori Bilancio, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, e l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l’anno 2023.

A Capri Leone il Consiglio Comunale è stato convocato in Sessione ordinaria, per Mercoledì 28 Dicembre alle ore 10:00; verranno discussi il riconoscimento di un debito fuori Bilancio, riferito all’Ordinanza di assegnazione Vittoria SPE/Comune di Capri Leone, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni dell’anno 2021 e la revisione biennale della pianta organica delle Farmacie del Comune nel biennio 2022/2023.

Nel Comune di San Marco d’Alunzio l’Adunanza Consiliare si terrà sempre Mercoledì 28 Dicembre, ma alle ore 19:00, presso l’Aula situata nel complesso monumentale di Badia Grande. Saranno 6 gli argomenti da discutere: la medicina d’urgenza ed emergenza territoriale del Distretto socio-sanitario n. 31, con determinazioni per i medici sulle ambulanze del 118; l’approvazione dello schema di convenzione, tra i Comuni di San Marco d’Alunzio e di Militello Rosmarino, per l’esercizio in forma associata dell’Ufficio del Segretario Comunale per il periodo compreso tra l’1 Gennaio e il 31 Dicembre 2023; una variazione al Bilancio di previsione finanziario triennale 2022/2024, competenza 2022; la determinazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali; la revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2022; una relazione del Sindaco in base alla Legge Regionale n. 7 del 26 Agosto 1992.

Infine a Longi il Consiglio Comunale si svolgerà Venerdì 30 Dicembre alle ore 15:30, presso la località “Campetto Plurimo”. Saranno 7 gli argomenti all’ordine del giorno: la contabilità economico-patrimoniale e il Bilancio consolidato; l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021; l’attuazione della rendicontazione del Fondo perequativo degli enti locali; la razionalizzazione periodica delle partecipazioni; il riconoscimento di un debito fuori Bilancio per il pagamento di competenze professionali; l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l’anno 2023; la relazione del Presidente del Consiglio sulle strutture turistiche nel Comune longese.