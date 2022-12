Milazzo – Non una, benzì due particolarissimi presepi quest’anno hanno preso vita al MuMa, il Museo del mare di Milazzo. Un modo del tutto singolare di fare gli auguri quello dell’Ideatore del Museo, Carmelo Isgrò e di di tutti i volontari del MuMa.

Tradizione ed ecologia si sono incontranti in quell’angolo della cittadella fortificata di Milazzo dove il mare fa da patrone in tutte le sue componenti. Proprio sotto lo scheletro di Siso, il capodoglio morto nell’estate del 2017, si trova il Presepe ecologico. Poco più distante la classica Cona di Natale, come vuole la più antica tradizionale del messinese.

Cos’è il presepe ecologico? Ha radici e legni trovati nella spiaggia con il viso di Posidonia oceanica. Siso è la grotta ideale. I Magi portano in dono la plastica recuperata dai volontari del museo durante la pulizia della spiaggia. É stato realizzato dagli studenti del liceo artistico Guttuso di Milazzo.

Poi, poco più in là, c’è la Cona. Proprio come racconta Carmelo Isgrò, “la Cona di Natale é un Presepe della tradizione messinese che si sta perdendo. Il nostro volontario Mario Crisafulli ha trasmesso questa conoscenza agli studenti del liceo artistico Guttuso di Milazzo, che hanno realizzato a mano i personaggi in terracotta e costruito la Cona sotto la sua guida. Proprio come si faceva anticamente, invece delle palline sono stati collocate arance, limoni e mandarini. La macchia mediterranea costituita da piante di asparago e mirto é stata posizionata a formare la volta della grotta. Il cotone come neve. Ad arricchire la Cona: Frutta secca, castagne, torroncini e altri dolci della tradizione siciliana.”