Milazzo – Prosegue la fase di rafforzamento dell’apparato burocratico di palazzo dell’Aquila. Nei giorni scorsi, hanno preso servizio i due istruttori tecnici di categoria D vincitori di concorso col compito di implementare l’ufficio tecnico. Si tratta dell’architetto Tommaso Maimone di Barcellona, classificatosi al primo posto e l’ing. Claudio Cappadona di Patti, giunto secondo in graduatoria.

Ha iniziato la sua attività anche la professionista assunta per la gestione della progettualità del PNRR. Si tratta dell’architetto Lucrezia Muscianisi. Queste assunzioni si aggiungono a quelle dei vigili urbani, mentre l’intento è potenziare anche il settore degli operai e dei giardinieri. Milazzo adesso è uno dei pochi Comuni siciliani che ha espletato i concorsi e ha pronte le graduatorie di altri candidati che sono risultati idonei.

In tale ottica, presto l’Ente attingerà a quella del concorso per dirigente contabile, visto che l’attuale Ragioniere generale, Antonio Infantino, a sorpresa, ha deciso di lasciare il Comune per avvicinarsi a casa, rientrando in Calabria per assumere servizio al municipio di Rende. Praticamente quello che aveva fatto qualche anno fa il suo predecessore, Francesco Consiglio che, dopo aver vinto il concorso a Milazzo, si era trasferito a Reggio.

Stavolta però l’addio di Infantino non creerà problemi proprio perché, come evidenziato dalla segretaria generale Andreina Mazzù, grazie al concorso espletato, si potrà attingere alla graduatoria esistente e quindi nei prossimi giorni si conoscerà il nome del nuovo responsabile finanziario di palazzo dell’Aquila.